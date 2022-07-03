شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان شقيق عبير صبرى من مسجد السيدة عائشة ودفنه بمقابر الأسرة هناك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت النجمة عبير صبرى وشقيقتها الإعلامية مروة صبرى جثمان شقيقهما الوحيد أحمد بعد صلاة العشاء أمس السبت من مسجد السيدة عائشة، وتم دفنه بمقابر الأسرة القريبة من المسجد.

وحرصت عبير صبرى، والتى تعيش لحظات صعبة للغاية، على تشييع الجثمان وسط أفراد أسرتها والمقربين منها فقط وبعيدا عن وسائل الإعلام المختلفة، حتى إنه لم يتمكن أحد من زملائها وأصدقائها داخل الوسط الفنى وخارجه من المشاركة فى تشييع الجثمان، بسبب عدم إعلانها عن أى تفاصيل وإغلاق هاتفها المحمول، ولم يجد أحد أى وسيلة فى التواصل معها أو الوصول لها.

ولم تحدد صبرى وشقيقتها مروة موعدا للعزاء، خاصة أن الاثنتين ما زالتا وسط أجواء الصدمة المفجعة، حيث توفى شقيقهما أحمد صبرى بشكل مفاجئ أثناء انغماسه فى النوم، حيث ذهبت والدته لإيقاظه من نومه نهارا ففوجئت بوفاته.

وتلقى رجل الأعمال الدكتور أيمن البياع زوج الفنانة عبير صبرى، والذى يعمل فى مجال البيزنس فى دبى خبر الوفاة أثناء تواجده خارج مصر، ومن المقرر وصوله القاهرة ظهر اليوم الأحد؛ للوقوف بجانب زوجته فى أزمتها النفسية التى تعيشها بعد فقدان شقيقها.

يذكر أن أحمد صبرى يعمل فى مجال الأعمال الحرة ومنفصل عن زوجته ويعيش مع والدته، ولديه طفل.