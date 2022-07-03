شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا الإسكندرية تشارك فى الأسبوع الثقافى المصرى فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد عبد الغفار فى افتتاح الأسبوع الثقافى المصرى فى الأردن والذى يأتى احتفالا باختيار "إربد" العاصمة العربية للثقافة لعام 2022، حيث تقدم حفلين الأول مساء الاثنين 4 يوليو على مسرح المركز الثقافى بإربد، والثانى مساء الخميس 7 يوليو بجامعة اليرموك يحييهما المطربون مروة حمدى، شروق، محمد الخولى وكريم زيدان.

ويتضمن البرنامج نخبة من المؤلفات الغنائية التى حققت شهرة واسعة فى كافة أنحاء الوطن العربى وتعاون خلالها عمالقة الشعراء والملحنين والمطربين.

يذكر أن الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قد رشحت وفدا ثقافيا وفنيا لتمثيل مصر بالمملكة الأردنية الهاشمية والمشاركة فى الاحتفالات باختيار مدينة "إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022" من خلال أسبوع ثقافى مصرى يقام فى الفترة من 1 حتى 7 يوليو، وذلك تفعيلا للبرنامج التنفيذى الذى وقعته مع نظيرتها الأردنية هيفاء النجار، ويشمل عدة مسارات للتعاون الثقافى بين البلدين، وتضم فعاليات الأسبوع الثقافى عدة ندوات ثقافية أعدها المجلس الأعلى للثقافة، ويقيم صندوق التنمية الثقافية معرضا لفنون الخط العربى وآخر للحرف التقليدية وورشة عمل خاصة بها، كما تشارك الأوبرا بفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، والبيت الفنى للفنون الشعبية بالفرقة القومية للفنون الشعبية، وقطاع الإنتاج الثقافى بالعرض المسرحى "فريدة".