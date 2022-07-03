شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أميمة طالب بفيروس كورونا وتعلق: نقول الحمد لله على كل حال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيبت المطربة أميمة طالب، بفيروس كورونا، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع التدوينات "تويتر"، نتيجة المسحة والتي جاءت إيجابية، وعلقت قائلة: "نقول الحمد لله على كل حال".



اميمة طالب

وطرحت الفنانة اميمة طالب مؤخراً، أحدث اغنياتها التي تحمل اسم "ألفين باب"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات الشاعر تركى المشيقح.

واحتفلت المطربة أميمة طالب مؤخرًا، بانطلاق ألبومها الجديد "أنا شايفاك" بحضور عدد من صناعه منهم، المخرجة بتول عرفة، الموزع الموسيقي أحمد عادل، الملحن نيس، الشاعر أحمد المالكي، الموزع الموسيقى فهد، الموسيقار أمير عبد المجيد، الموزع وليد الغزالي، الشاعر رمضان محمد، كما حضرت الإعلامية بوسى شلبى.

وتعاونت المطربة أميمة طالب مع المخرجة بتول عرفة في 3 كليبات غنائية هي: كليب "مية مية" من ألحان سهم، وكلمات محمد أبو نعمة، وتوزيع توما، وتدور قصته في اطار كوميدى، خاصة أن الأغنية مقسوم شرقى، فاستعانت بالفنانة الكوميدية شيماء سيف، لتقدم دور الزوجة التانية لزوج بطلة الكليب أميمة طالب، والتى تترك بيت زوجها حتى قررت العودة لمنزلها وتفاجئ زوجها، لتكتشف أنه تزوج من أخرى وهى شيماء سيف.

أما ثانى الكليبات كان بعنوان "معلش سهرناكم"، وهى من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع مدحت خميس، وقدمت المخرجة بتول عرفة الفنان الكوميدى مصطفى أبو سريع ليكون بطل قصة الكليب أمام المطربة أميمة طالب، حيث يظهر فى دور خادم غرف بأحد الفنادق ومعه أميمة، ويتقمص الاثنان شخصيتى رجل أعمال وزوجته بعدما يرتديان ملابس قاطنى الغرفة التى ينظفونها، وينسيان الحنفية مفتوحة حتى تغرق الغرفة، فيضطر الاثنان لارتداء ملابس سهرة ويذهبان للنايت التابع للفندق.

أما الكليب الثالث جاء بعنوان "أنا شايفاك" والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ، وشارك بالأداء التمثيلى فى الكليب الفنان أحمد مجدى، وقدمت المخرجة بتول عرفة في الكليب المطربة أميمة طالب كممثلة وبأجواء درامية أشبه بقصة فيلم قصير رومانسى، حيث تظهر أميمة في دور بنت حالمة رومانسية تؤمن بحبيبها، حيث ترغب فى مساندته لتبنى معه حياتهما المستقبلية.