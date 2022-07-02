شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يبدأ التعافى من أزمته الصحية وملامح وجهه تعود لطبيعتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المغنى الكندى جاستين بيبر بدأ رحلة التعافى من المرض الذى ألم به مؤخرًا في وجهه، وأثر على شكله بصورة كبيرة، ما استدعي إلغاء كل حفلاته المنتظرة خلال الشهر الجاري، بعدما صدم جمهوره حول العالم من خلال فيديو على إنستجرام كشف فيه كيفية تغير ملامح وجهه بعد المرض.

جاستين بيبر ظهر مؤخرًا خلال نزهة بصحبة زوجته هايلى بالدوين، أثناء توجههما لتناول العشاء معًا، ومع التقاط الصور له عن قرب ظهرت ملامحه بصورة أفضل عما كان أثناء إعلانه عن المرض.



جاستين بيبر

وكان جاستين بيبر أكد فى وقت سابق عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام بخصوص مرضه : "أصبح تناول الطعام أصعب بشكل تدريجي وهو أمر محبط للغاية برجاء من الجميع الدعاء ليا".



جاستين وزوجته

وكشف بيبر، من خلال مقطع فيديو قصير نشره عبر حسابه على إنستجرام، أنه أصيب بمتلازمة "رامزي هانت"، جعلته غير قادر على تحريك نصف وجهه وغير قادر على الصعود إلى المسرح، مشيرا إلى أن هذا الفيروس هاجم عصب أذنه وأعصاب وجهه وأصابه بشلل في نصف وجهه الأيمن.



جاستين بيبر مع هايلى

وأضاف بيبر: "كما تشاهدون.. هذه العين لا ترمش ولا أستطيع أن أبتسم على هذا الجانب من وجهي، فتحة الأنف هذه لا تتحرك، لذلك هناك شلل كامل في هذا الجانب من وجهي وهذا أمر خطير للغاية كما ترون، أتمنى ألا يكون الأمر كذلك لكن من الواضح أن جسدي يخبرني أنه يجب أن أتباطأ.. أتمنى أن تفهموا يا أصدقاء".

وسبق وأعلن المغنى الكندى جاستن بيبر إصابته بوعكة صحية، عبر خاصية ستورى حسابه على إنستجرام، قائلاً: "لا أصدق أننى أقول هذا، لقد فعلت كل شيء لكى أتحسن، لكن مرضى يزداد سوءًا.. قلبى ينفطر لدرجة أننى سأضطر إلى تأجيل العروض القادمة بسبب أوامر الأطباء، لكل الجماهير أحبكم كثيراً وسوف أستريح وأتحسن".