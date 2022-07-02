شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحها فى موسم رمضان.. "ديفيليه" مسلسل جديد لـ وفاء عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تألقها فى موسم رمضان الماضى، تخوض النجمة وفاء عامر بطولة مسلسل يحمل اسم "ديفيليه" من إخراج معتز حسام، ومن المقرر أن يعرض العمل على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل "ديفيليه" بطولة وفاء عامر، إيهاب فهمي، محمد عز، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عز الدين، جيهان خليل، أشرف طلبه، أحمد كشك، هديرالديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندي عصام، راندا عبدالسلام، وآخرون، قصة أحمد عيسي، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إخراج معتز حسام.

تدور قصة مسلسل "ديفيليه" في إطار تشويقي اجتماعي، وذلك من خلال عرض عدد من القضايا والحوادث الاجتماعية التي يسعى أبطال المسلسل إلى حلها في أسرع وقت والخروج من هذه الأزمات الصعبة، إلا أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجههم وهو ما يضيف حالة من التشويق والإثارة.

يذكر أن وفاء عامر شاركت مؤخرًا فى مسلسلين برمضان الماضي بالإضافة لـ "بيت الشدة" وهما "جزيرة غمام" بطولة طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، ميار الغيطي، هاجر الشرنوبي مع ظهور خاص للنجمين وفاء عامر وعبد العزيز مخيون، وتأليف عبد الرحيم كمال، إنتاج سينرجي، من إخراج حسين المنباوي.

ومسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوي، نور اللبنانية، وفاء عامر، وأنوشكا، وأحمد بدير، وهدى المفتي، وإسلام إبراهيم، وإسلام جمال، وطارق عبدالعزيز، وسلمى أبو ضيف، نور النبوي، وتميم عبده، وصفاء الطوخي، وغيرهم، سيناريو وحوار المؤلف محمد سليمان عبدالمالك عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، من إخراج محمد سلامة.