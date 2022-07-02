شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يقترب من خطف ساحر تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إقترب فريق الكرة الأول بنادي ميلان الإيطالي من حسم صفقة واحد من أبرز اللاعبين الناشطين في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لينضم إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ميلان يقترب من ضم حكيم زياش

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر تحاول إدارة ميلان تكثيف جهودها من أجل الحصول على توقيع الدولي المغربي حكيم زياش وذلك على سبيل الإعارة.

وكتب خبير سوق الانتقالات في أوروبا فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن ميلان بدأ الإتصالات المباشرة مع تشيلسي منذ الأسبوع الماضي للحصول على توقيع حكيم زياش.

وأضاف رومانو: “ ميلان واثق أن الدولي المغربي منفتح على الإنضمام لصفوف حامل لقب الكالتشيو ولم يتبقى سوى التفاوض مع إدارة ناديه لمعرفة المقابل المادي المراد للتفريط في خدماته للموسم المقبل معارًا”.

يُذكر أن الميلان الذي نجح في التتويج بالكالتشيو الأول له منذ إحدى عشر عامًا قد حاول ضم زياش الصيف الماضي من أجل تعويض رحيل هاكان تشالهانوجلو الذي إنضم للغريم التقليدي واللدود انتر ميلان لكن المفاوضات مع إدارة البلوز لم تُكلل بالنجاح.