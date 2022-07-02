شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إنتر ميلان يحسم الصفقة الرابعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي في الحصول على توقيع الدولي الأرميني هنريك مخيتاريان لصفوف النيراتزوري إعتبارًا من الموسم المقبل 2021-2022.

إنتر ميلان يحصل على توقيع هنريك مخيتاريان

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن النجم الأرميني لعب الموسم المنصرم مع كتيبة البرتغالي جوزيه مورينيو ذئاب العاصمة نادي روما وانتهى عقده بنهاية 30 يونيو الماضي ولم يوافق على تجديد عقده مع فريق العاصمة الإيطالي.

قبل أن يعلن الميلان اليوم عن إتمام الصفقة دون أي تفاصيل عنها سوى أنها جاء مجانًا مثلما نجح النيراتزوري الموسم الماضي في ضم التركي هاكان تشالهانوغلو قادمًا من صفوف حامل لقب الكالتشيو فريق نادي ميلان.

ويعد مخيتاريان الصفقة الرابعة التي يحصل لعيها إنتر ميلان خلال الصيف الحالي بعد ان ضم كلًاا من حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا قادمًا من اياكس أمستردام والبلجيكي روميلو لوكاكو الذي عاد على سبيل الإعارة من تشيلسي وأخيرًا لاعب أمبولي الشاب، كريستيان أسلاني.