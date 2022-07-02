شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة: "كيرة والجن" أضخم فيلم مصرى ملحمى منذ الناصر صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المخرج عمرو سلامة، بفيلم "كيرة والجن" ومخرجه مروان حامد، وكتب عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "مروان حامد مخرج دائما بيرفع سقف الطموح السينمائى فى مصر والمنطقة، كيرة والجن أضخم فيلم مصرى ملحمى منذ الناصر صلاح الدين، وبيقول إن السينما المصرية واعدة بمستقبل أفضل".



عمرو سلامة

حقق فيلم "كيرة والجن" إيرادات كبيرة، حيث سجل 4,441,451 جنيه فى ثانى أيام عرضه بالسينمات، حيث انطلق العمل فى دور العرض السينمائية الخميس 30 يونيو، للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائى، لتصل إيراداته لـ8 ملايين و400 ألف جنيه فى شباك التذاكر، وتوقع الجمهور زيادة إيرادات الفيلم، نظرًا لتميزه فى جميع عناصر الفيلم.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

ويجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية الطبيب "أحمد عبد الحى"، وهو شخصية حقيقية كان موجودًا أثناء فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر، وكانت شهرته وقتها "أحمد كيرة"، وخلال الأحداث يلتقى "أحمد كيرة مع عبد القادر شحاتة الجن وهو الشخصية التى يجسدها النجم أحمد عز، فيصبحان صديقين مقربين، ويشاركان فى التصدى للاحتلال الإنجليزى ضمن إطار من الإثارة والتشويق.