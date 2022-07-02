شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد "أم كلثوم" يؤكد اعتماد خطة تطوير منزل وقرية كوكب الشرق بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عدلى سمير حفيد الشيخ خالد شقيق كوكب الشرق أم كلثوم: "لقد زار مسقط رأس أم كلثوم، وفد من وزارة السياحة والآثار، وأكدوا أن سيحدث تطوير فى يوليو المقبل"، مؤكدا أن كوكب الشرق تمثل رمز وتاريخ للمصرين وليس لأسرتها فقط، فهى رمز وطنى وليس ثقافى أو غنائى فقط.

وأضاف حفيد الشيخ خالد شقيق كوكب الشرق أم كلثوم، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة: "نشكر سيادة الرئيس السيسى على هذه اللفتة الكريمة بتطوير مسقط رأس أم كلثوم، وسيتم عمل متحف وفندق سياحى وتطوير شامل لمنزل أم كلثوم كى يكون مقصد سياحى وممتنين جدا بهذه الخطوة".

وأكد حفيد الشيخ خالد شقيق كوكب الشرق أم كلثوم، أن حب كوكب الشرق فى قلوب الوجدان المصرى والعربى، وتم اعتماد خطة تطوير منزل وقرية كوكب الشرق أم كلثوم بتوجيهات من القيادة السياسية.