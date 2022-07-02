شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز voice over وظهور مميز فى "كيرة والجن".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم كريم محمود عبد العزيز، في أحداث فيلم "كيرة والجن" الذى يعرض حاليًا في دور العرض المصرية، متصدراً الشباك بـ 8 ملايين جنيه، من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، من إخراج مروان حامد.

ويشارك كريم بالأداء الصوتى في أحداث الفيلم، حيث إن الفيلم يتضمن مشاهد عديدة تعرض بالأداء الصوتى، بالإضافة إلى مشاركة كريم في الفيلم بظهور مميز وخاص في نهاية أحداث الفيلم، حيث يجسد نجل كريم عبد العزيز بعد وفاته.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

ويجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية الطبيب "أحمد عبد الحى"، وهو شخصية حقيقية كان موجودًا أثناء فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر، وكانت شهرته وقتها "أحمد كيرة"، وخلال الأحداث يلتقى "أحمد كيرة مع عبدالقادر شحاتة الجن وهو الشخصية التى يجسدها النجم أحمد عز، فيصبحان صديقين مقربين، ويشاركان فى التصدى للاحتلال الإنجليزى ضمن إطار من الإثارة والتشويق.