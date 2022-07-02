شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تعلن ارتباطها.. وتعلق: بارك الله في هذا الحب الأبدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها بإعلان ارتباطها، بنشرها صورة ممسكة بيد الشخص الذى ارتبطت به على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت قائلة: "ما جمعه الله، بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى أبد الآبدين"، ولم تكشف عن هوية هذا الشخص أو أي تفاصيل.



نسرين طافش

وشاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها أحدث إطلالتها الصيفية لها، عبر حسابها على إنستجرام، وصور من الأماكن التي زارتها لتستمع بالأجواء الصيفية، وتعتمد نسرين في إطلالتها على الألوان الزاهية، و وخصوصا ألوان الصيف.

من ناحية أخرى، تشارك نسرين طافش، فى السينما، من خلال بطولة فيلم "فى القلب"، مع الفنان خالد سليم ومجموعة من الفنانين منهم سوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالى وإنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسى.