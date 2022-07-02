شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب الذى قال لعبد الوهاب "لا".. ابن محرم فؤاد يكشف كواليس فيلم حسن ونعيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال طارق محرم فؤاد، ابن الفنان الكبير محرم فؤاد، إن والده كان المرشح الأول لبطولة فيلم حسن ونعيمة وليس صحيحًا ما يتم تداوله بأن الفنان ماهر العطار كان مرشحاً للفيلم قبله واعتذر فذهبت البطولة لوالده.

وكشف ابن الفنان الكبير لـ"الخليج 365" كواليس فيلم حسن ونعيمة أول أفلام والده وكذلك أو فيلم ظهرت فيه السندريلا سعاد حسنى.

وأوضح طارق محرم فؤاد قائلاً: "والدى كان متعاقدًا على أكثر من فيلم مع المنتج حسن رمزي قبل فيلم حسن ونعيمة، ووقتها كان المخرج هنرى بركات يبحث عن وجه جديد بمواصفات معينة لتجسيد شخصية حسن المغنواتى لفتؤة طولة ولكنه لم يجد هذه المواصفات".

وتابع ابن محرم فؤاد: "عندما رأى بركات والدى قفز من الأرض وظل يردد بصوت مرتفع: "هو ده حسن هو ده حسن"، ورغم أن والدى كان وقع عقد مع حسن رمزي للظهور فى عدة أفلام من إنتاجه، إلا أن المنتج الكبير كان متعاوناً جداً و لم يمانع أو يقف في طريق والدى وسمح له بأن يعمل بفيلم حسن ونعيمة، الذى أنتجه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب".

وأكد طارق محرم فؤاد أنه ليس صحيحًا أن ماهر العطار كان مرشحًا قبل والده لبطولة الفيلم، كذلك ليس صحيحًا أن عبد الحليم أراد أن يكون بطل الفيلم كما يتداول البعض.

وواصل ابن الفنان الكبير كشف كواليس فيلم حسن ونعيمة قائلاً: "والدى حكى لى قصة لا يعرفها الكثيرون، وهى أنه عندما اجتمع في مكتب عبد الوهاب لأول مرة لمناقشة الفيلم مع موسيقار الأجيال والمخرج بركات كان عبدالوهاب يرى أن يحتوى الفيلم على 4 أغنيات، ولكن والدى أبدى رأيه بأنه يرى أن يكتفى فى الفيلم بأغنيتين فقط يلحنهما محمد الموجي، ويكتب كلماتهما الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز لأنه رأى أن قصة الفيلم لا تحتمل وجود 4 أغنيات، فغضب عبد الوهاب وقام وتركهم".

وتابع: "خرج والدى من المكتب وتوجه للمصعد فلحق به بركات، وقال له أنت مجنون؟ ده بدل ما تطلب من الأستاذ يلحن لك؟"، فرد أبى قائلاً: لو عبد الوهاب لحن لي في أول فيلم ليا يبقى مين هيلحن لى بعده؟ أنا فار و هو هرم!"، وهذا ما حكاه لى أبى بالحرف الواحد".

وأضاف طارق محرم فؤاد: "بعدها قعدوا أكثر من ٦ شهور يبحثوا عن بديل لوالدى ولم يجدوا أحد يصلح للدور أكثر منه، فوافقوا على رأيه وقام ببطولة الفيلم".

وأشار ابن محرم فؤاد إلى أنه ربما يكون خلال هذه الفترة ورد اسم الفنان ماهر العطار ليقوم بالدور ولكن لم يكن المرشح الأول قبل والده.

وأكد ابن محرم فؤاد أن والده رغم صغر سنه وقتها حيث كان فى بداية العشرينات إلا أنه كان قد اكتسب خبرة كبيرة لأنه عمل كثيرًا في الملاهي والاذاعة و فرقة ساعة لقلبك وقدم اسكتشات كثير بكازينو بديعة مصابني، وهو ما كون لديه رؤية فنية.

وأشار طارق محرم فؤاد إلى أن عبد الوهاب أراد تغيير اسم محرم، ولكن والده تمسك باسمه الأول واقترح تغيير اسمه الثانى "حسين"، ليكون محرم فؤاد بدلاً من محرم حسين.

وأكد ابن الفنان الكبير محرم فؤاد أن فيلم حسن ونعيمة حقق نجاحًا ساحقًا وجماهيرية كبيرة لوالده، قائلاً: "بعد العرض الأول للفيلم الجمهور حمل والدى على الأكتاف وساروا به في شارع سليمان وهم يهتفون حسن حسن".