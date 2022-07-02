شريهان لهذه الفنانة : ” وحشتي قلبي يا بنت قلبي “

كتب امير فتحي في السبت 2 يوليو 2022 07:16 مساءً - أعادت الفنانة ” شريهان ” نشر مقطع الفيديو الذي ظهرت به الفنانة ” آمال ماهر ” مؤخرا لطمأنة جمهورها ومحبيها عليها والتي أشارت من خلاله إلى أن سبب اختفائها الفترة الماضية يرجع إلى إصابتها بفيروس كورونا وأنها حاليا قد تعافت منه .

وكتبت شريهان في تعليقها على الفيديو في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر معربة عن حبها واشتياقها لآمال ماهر : ” الجميلة المبدعة الغالية بنت مصر، وحشتينا ” .

وتابعت الفنانة شريهان : ” وحشتي قلبي يا بنت قلبي .. وحشتي مصر والعالم العربي .. نحن جميعا في انتظار إبداعك الذي لا يشبه إلى آمال ماهر .. سلامتك يا بنت قلبي وقلوب كل المصريين ” .

ومن جانبها ردت الفنانة آمال ماهر على شريهان في تغريدة لها فقالت : ” أولا في البداية في وجود حضرتك يا ست الكل مفيش مبدعة وجميلة غيرك ” .

وأضافت : ” ولو أنا وحشت قلبك فانتي بتوحشينا وانتي قصاد عيونا .. الله يخليكي جميلة ومبدعة ومشرقة ومتميزة وأيقونة مصر والوطن العربي التي لن تتكرر ” .