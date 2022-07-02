كتب امير فتحي في السبت 2 يوليو 2022 07:16 مساءً - أعادت الفنانة ” شريهان ” نشر مقطع الفيديو الذي ظهرت به الفنانة ” آمال ماهر ” مؤخرا لطمأنة جمهورها ومحبيها عليها والتي أشارت من خلاله إلى أن سبب اختفائها الفترة الماضية يرجع إلى إصابتها بفيروس كورونا وأنها حاليا قد تعافت منه .
وكتبت شريهان في تعليقها على الفيديو في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر معربة عن حبها واشتياقها لآمال ماهر : ” الجميلة المبدعة الغالية بنت مصر، وحشتينا ” .
وتابعت الفنانة شريهان : ” وحشتي قلبي يا بنت قلبي .. وحشتي مصر والعالم العربي .. نحن جميعا في انتظار إبداعك الذي لا يشبه إلى آمال ماهر .. سلامتك يا بنت قلبي وقلوب كل المصريين ” .
ومن جانبها ردت الفنانة آمال ماهر على شريهان في تغريدة لها فقالت : ” أولا في البداية في وجود حضرتك يا ست الكل مفيش مبدعة وجميلة غيرك ” .
وأضافت : ” ولو أنا وحشت قلبك فانتي بتوحشينا وانتي قصاد عيونا .. الله يخليكي جميلة ومبدعة ومشرقة ومتميزة وأيقونة مصر والوطن العربي التي لن تتكرر ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شريهان لهذه الفنانة : ” وحشتي قلبي يا بنت قلبي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.