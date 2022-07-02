شقيق فنان مصري يستغيث بوزارة الصحة لإنقاذ وعلاج شقيقه

كتب امير فتحي في السبت 2 يوليو 2022 07:16 مساءً - ناشد المخرج المسرحي ” حسن الوزير ” شقيق الفنان ” حمدي الوزير ” وزارة الصحة المصرية بسرعة التدخل لإنقاذ شقيقه الذ ي تعرض لوعكة صحية مؤخرا استدعت نقله إلى المستشفى وتستلزم خضوعه لجراحة في القلب .

فكتب حسن الوزير في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” أخي حمدى الوزير يمر بأزمة صحية تحتاج إلى تدخل سريع من وزارة الصحة وتحتاج دعواتكم ” .

وكشف شقيق حمدي الوزير في تصريحات صحفية له أن شقيقه كان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية يوم الأربعاء الماضي إلا أنه تم تأجيلها بسبب حالته الدقيقة حيث يعاني من مشكلة في الشريان الأورطي للقلب .

وأضاف حسن الوزير أن شقيقه الفنان حمدي الوزير يحتاج لجراحة عاجلة وعمل دعامة بمواصفات معينة غير متوافرة بسهولة في السوق المصرية وأن حالته تستلزم عناية طبية فائقة .

وأشار إلى أن سبب تأجيل العملية يرجع إلى عدم توافر الدعامة المطلوبة حتى الآن .. مضيفا أنه تم نقل حمدي الوزير إلى مستشفى عين شمس التخصصي قادما من مستشفى السلام الدولي بالمعادي .