الدخول بالزى الأبيض.. 7 فئات لأسعار حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

محمد الفلاح - السبت 2 يوليه 2022

يحيى الفنان عمرو ياب حفلا غنائيا يوم 12 يوليو في الساحل الشمالي.



وقد اشترط ان يكون هناك زى موحد لحضور الحفل وهو ارتداء الزى باللون الابيض شرطا لدخول الحفل .

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

الفئة الأولى Royal Lounges بـ 10 آلاف جنيه.

والفئة الثانية Royal High بـ 5 آلاف جنيه. والفئة الثالثة Diamond High بـ 4 آلاف جنيه. الفئة الرابعة Diamond Lounge بـ 3.500 جنيه. والفئة الخامسة Platinum High بـ 2.500 جنيه. والفئة السادسة Platinum Lounges بـ 2000 جنيه. والفئة السابعة Regular بـ 1500 جنيه.

وجاءت أسعار المنضدة الواحدة في فئة Royal Lounges لـ 10 مقاعد بـ 100 ألف جنيه، ومنضدة فئة Royal High لـ 8 أشخاص بـ 40 ألف جنيه، ومنضدة فئة Diamond High لـ 8 أشخاص بـ 32 ألف جنيه، ومنضدة فئة Diamond Lounge لـ 10 أشخاص بـ 35 ألف جنيه، ومنضدة فئة Platinum High لـ 8 أشخاص بـ 20 ألف جنيه، ومنضدة فئة Platinum Lounges لـ 10 أشخاص بـ 20 ألف جنيه، أما عن منضدة آخر فئة Regular لـ 8 أشخاص بـ 12 ألف جنيه.

من ناحية أخرى، تصدر النجم عمرو دياب تريند موقع تويتر بأغنيته الجديدة "اللوك الجديد".

أغنية اللوك الجديد كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع محمد حمدي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود.

وكان عمرو دياب قد طرح منذ أيام البوستر الدعائي للأغنية والذي صوره الفنان كريم نور، وعقب طرح البوستر بساعة واحدة تصدر اسم الأغنية تريند تويتر.

وتقول كلمات الأغنية :

ده اللوك الجديد ده ايه ده ولا احلوينا أوي الله لو هتفضل ع النظام ده لا لا كده كتير حبيبي ايه تجنني عملتك ايه بتسحرني يابن الايه ولعبت يانهار طلة كل مرة أشوفك برج عقلي بيطير طب معقول في كده يانهار ابيض حد كل ماده بيحلى ازيد وازيد سيبك من الكلام ده تعالى هنا أفيد هنا هنا غير ده انت في دخلتك تسحر تثبت قولت لنفسي مش هسيبه لا انا متبت ده يادوب تعدي تلاقي الدنيا اتقلبت وأنا بغير