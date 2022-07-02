مسلسل «أشياء غريبة» يكشف عن أسرار المخابرات المركزية الأمريكية

محمد الفلاح - السبت 2 يوليه 2022

تعرض إحدى المنصات الشهيرة سلسلة مسلسل "أشياء غريبة"، حيث يتضمن المسلسل تجربة حقيقية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

تم إصدار الحلقتين الأخيرتين من الموسم الرابع على المنصة الشهيرة، مما تسبب في تعطل الموقع بأكمله بعد دقائق فقط؛ حيث حظي المسلسل المكون من 4 مواسم على نسبة مشاهدة عالية وكذلك إعجاب المشاهدين.

قد تدور أحداث المسلسل في الثمانينيات في بلدة هوكينز الأمريكية الخيالية، ويتركز حول العديد من الأحداث الخارقة للطبيعة التي تحدث في جميع أنحاء المنطقة، وتحديداً حول ارتباطها بواقع بديل معادي يسمى 'The Upside Down "المدينة المقلوبة".

ولكن في حين أن الكثير منها قد يبدو خارجًا عن المألوف ، فإن أصول الشخصية الرئيسية وهي الفتاة التي تدعى "إيليفن" لها بعض الأساس في الواقع، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

استند مؤلفو المسلسل في الواقع إلى التجارب التي شوهدت طوال العرض على برنامج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية للحرب الباردة المسمى MK Ultra، والذي استمر من 1953 إلى 1973.

كانت التجارب تهدف إلى تطوير إجراءات وتحديد عقاقير مثل LSD التي يمكن استخدامها في الاستجواب لإضعاف الأفراد وإجبار الاعترافات من خلال غسل الدماغ والتعذيب النفسي.

كان الهدف هو إنشاء شخصية ثانية في عقل الضحية يمكن تشغيلها وبرمجتها من قبل المعالجين، وفي المسلسل كانت شخصية إيليفن هي نتاج تجربة التحكم بالعقل في الحرب الباردة.

على حد علمنا، لم يطور أي من الأشخاص الحقيقيين في MK Ultra قوى نفسية، لكن الحقيقة الكامنة وراء المشروع ظلت سرية للغاية من قبل وكالة المخابرات المركزية.