إليسا بحفل الغردقة: "عملت أحلى أغنية في زمن الكورونا"

محمد الفلاح - السبت 2 يوليه 2022

غادرت الفنانة اللبنانية إليسا مصر صباح اليوم بعد إحيائها حفلا غنائيا أمس في الغردقة بصحبة الفنان وائل كفوري.



ولم يخلو الحفل من مداعبات إليسا لجمهورها عن طريق الإيفيهات التي تلقيها ومزاحها معهم، أو من خلال رقصات مضحكة.

وتم تداول مقطع فيديو لـ إليسا، أثناء وقوفها على المسرح وممازحتها للحضور خلال استعدادها لأغنيتها «هنغني كمان وكمان»، قائلة: «بشرفكن هاي مش أحلى أغنية نزلت بكورونا؟».

وطلبت إليسا من جمهورها الغناء بدلا منها إن شعرت بالإجهاد في صوتها.

وكشفت الفنانة اليسا مؤخرا عن تأجيل ألبومها الجديد، والذي كان من المقرر طرحه في صيف 2022، بعد نجاح أغنية «من أول دقيقة»، مشيرة إلى أنها تستعد لتقديم أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة باللهجة اللبنانية.

وقالت إليسا خلال حفلها الأخير في جدة بالسعودية: «بالمستقبل عندي ألبوم، لكن تم تأجيله، لأن بعد أغنية (من أول دقيقة) ونجاحها، وسيتم طرح أغنية لموسم الصيف وهي باللغة اللبنانية، والألبوم هيتم طرحه في الوقت المناسب».

وظهرت الفنانة إليسا في حفل بمشاركة الفنان سعد لمجرد الذي أقيم أمس ضمن فعاليات موسم جدة، حيث ظهرت إليسا وهي تقلد سعد لمجرد في أغنيته الشهيرة «الجمال عدى الكلام».