إطلالة شبابية لـ«ليلى علوي» باللون الأخضر

محمد الفلاح - السبت 2 يوليه 2022

نشرت الفنانة ليلي علوي صور جديد لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، في احدث جلسة تصوير لها، حيث ظهرت مرتدية فستان باللون الأخضر مع مكياج جذاب وتركت شعرها منسدلا، مما حازت على إعجاب متابعيها.



وجاءت تعليقات بعضا من الجمهور على الصور، كالتالي: "قمر ما شاء الله"، "الحلوة بزيادة"، "جمال الروح والشياكة"، "قمر يا لولا، ما شاء الله"، "جميلة الجميلات"، "أجمل ما في الكون"، "العمر مجرد رقم". يذكر أن، ليلى علوي، شاركت في دراما رمضان 2022 ببطولة مسلسل "دنيا تانية".

مسلسل "دنيا تانية" بطولة: ليلى علوي، مجدي كامل، وفاء صادق، مي سليم، أشرف زكي، فراس سعيد، سيناريو وحوار عمرو مؤمن وإبراهيم الصباغ، وإشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إخراج أحمد عبدالعال.