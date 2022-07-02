وفاة الفنان اللبناني بيار شمعون

محمد الفلاح - السبت 2 يوليه 2022

توفي صباح اليوم، الفنان اللبناني بيار شمعون، بعد وعكة صحية مفاجئة. ونعت نقابة الممثلين اللبنانية، الفنان الراحل وقالت أنه أفنى حياته على شاشات التلفزة والمسرح والسينما. وأكدت النقابة في بيانها أنها ستنشر لاحقاً مواعيد الدفن وتقبل العزاء. وكانت مصادر قد أشارت إلى أن الفنان الراحل يعاني من مرض السكري وأنه أغمي عليه أمس وتم نقله إلى أحد المستشفيات قبل أن يتوفى اليوم. وللراحل مسيرة فنية حافلة في المسرح والتلفزيون حيث شارك ببرنامج "بسمات وطن" مع المخرج شربل خليل كما شارك بعدد من المسلسلات منها "رصيف الغرباء"، "الشحرورة"، "حماتي وعقلاتي"، "تلاميذ آخر زمن"، "أمير الليل"، "عيوق ورفقاتو" و"رصيف الغرباء" والعديد أيضاً من المسلسلات. كما كان للراحل مشاركات على صعيد السينما منها "كاش فلو"، "كذبة بيضا"، ملا علقة. وللراحل مشاركات مسرحية مميزة منها مسرحية "هريبة يا أوادم" وعريسين مدري من وين" ومسرحية "عمتي نجيبة" وغيرها.

