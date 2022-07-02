أحمد الفيشاوي يستعرض رسومات الوشم على جسمه بانستجرام

محمد الفلاح - السبت 2 يوليه 2022

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورا جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، والتى استعرض من خلالها جميع رسومات الوشم المرسومة بكافة أنحاء جسمة، وظهر أحمد الفيشاوي وهو أعلى حمام سباحة يرتدي ملابس السباحة وتظهر جميع رسومات الوشم الذى قام بهما علي كافة أنحاء جسمه على ظهره ويديه ورجله ووجهه.



ويشارك أحمد الفيشاوي، في بطولة فيلم "راسيل" الذي تشارك معه في بطولته كل من الفنانة ندى علاء ومنة عرفة ،شادي سرور، ندى علاء، إكرامي هجرس، أمير جابري، ومن إخراج سمير صبحي. والفيلم ينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن والمغامرات، ومن المقرر عرضه مطلع يوليو في عدد من السينمات وبعدها يعرض بشكل حصري على منصة شهيرة، مشيرا الى أن الفيلم من بطولة ندى علاء ومنة عرفة واحمد الفيشاوي، ويعرض خلال موسم عيد الأضحى أربعه أفلام مختلفة وهم: "كيرة والجن" للفنان كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، أسماء أبو اليزيد، سيد رجب، ومن إخراج مروان وحيد حامد، وفيلم "عمهم" للفنان محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر.