أسما شريف منير فى أحدث ظهور لها مع طليقها "محمود السكرى"

محمد الفلاح - السبت 2 يوليه 2022

نشر محمود السكرى طليق الفنانة والإعلامية أسما شريف منير صورة جديدة تجمعهما عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام"، وذلك أول صورة يتم نشرها علانية عبر السوشيال ميديا. وظهرت معهما ابنتهما لارا، وبعض من الأصدقاء، ولكن الظهور المفاجئ فتح باب التساؤلات حول عودتهما لبعض مرة أخرى.



يذكر أن أسما شريف منير، أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وقالت أسما شريف منير: "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب بكل احترام، ونقطة".