رانيا يوسف تدعم البطلة المصرية بسنت حميدة

محمد الفلاح - السبت 2 يوليه 2022

دعمت الفنانة رانيا يوسف البطلة المصرية بسنت حميدة، الحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة البحر المتوسطة لمسافة 100 متر عدو، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".



نشرت صورة لها معلقة عليها قائلة" بسنت حميدة تفوز بذهبية 100 متر جرى فى دورة العاب البحر المتوسط فى وهران بالجزائر".

يذكر أن، رانيا يوسف انتهت مؤخراً من تصوير عدد كبير من مشاهد مسلسلها الجديد «عالم تانى» الذى تقوم ببطولته.

وتدور أحداث "عامل تاني" حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، حيث تتعرض نغم «رانيا يوسف» عازفة البيانو لحادث يغير حياتها رأسا على عقب لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية.