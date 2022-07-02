شكرا لقرائتكم خبر عن مرض والدة ريهام عبد الحكيم يمنعها من الغناء ومروة ناجي تنقذ الموقف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المطربة مروة ناجى عن غنائها حفل الغد بدار الأوبرا المصرية احتفالاً بذكرى الموسيقار الكبير محمد الموجى بدلاً من المطربة ريهام عبد الحكيم، وعلقت قائلة على صفحة التواصل الاجتماعى: نظرًا لظروف مرض والدة أختي وعشرة عمري الفنانة الراقية ريهام عبد الحكيم نتمنى لوالدتها الشفاء عاجلًا غير آجل يااارب، مقدرش أتأخر أبدًا عن قرار دار الأوبرا المصرية ولا عن ريهام لمشاركتي عوضًا عنها في إحياء حفل ذكري الموسيقار الكبير محمد الموجي المقرر اقامته غدًا الأحد الموافق ٣ يوليو بالمسرح الكبير الساعة 8م، وذلك بمشاركة الفنانين أحمد عفت وحفيدة الموجي فرح الموجي تحت قيادة المايسترو محمد إسماعيل الموجي.





المعروف أن الموسيقار محمد الموجى يعد أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربى ، ولد في 4 مارس 1923 بمحافظة كفر الشيخ ، حصل على دبلوم الزراعة عام 1944 وعمل في عدة وظائف ، ثم ظهرت ميوله إلى الغناء ، ثم اتجه إلى التلحين ، وكانت أول اعماله "صافيني مرة" التي غناها عبد الحليم حافظ ، كما قدم الحانه لعمالقة الطرب العربى منهم ام كلثوم ، نجاة ، وردة الجزائرية ، صباح، فايزة احمد وطلال مداح ، رحل الموجى عن عالمنا في 1 يوليو 1995 بعد ان ترك ارثا فنيا ضخما من الالحان الخالدة.