شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تفصلنا عن الموسم الأخير لـ Better Call Saul.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لمسلسل الدراما Better Call Saul عن صور جديدة من الموسم الأخير المقرر طرحه بعد 10 أيام عبر منصة AMC الأمريكية، حيث نشرت عبر موقع تويتر صورًا من الموسم الأخير المقبل والذى سيسدل الستار على السلسلة الشهيرة التي تعد تكملة لبعض أحداث مسلسل Breaking Bad الشهير.

وستحل الممثلة العالمية كارول بورنيت الحائزة على جائزة الإيمى 6 مرات، كـ ضيفة شرف في الموسم السادس والأخير من Better Call Saul، حيث ستعلب دور شخصية تدعى "ماريون".

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale "، صرحت بورنيت قائلة: "يسعدني أن أكون جزءًا من مسلسلى المفضل."

كما حصلت أول 6 حلقات من الموسم السادس من مسلسل Better Call Saul، على تقييم وصل إلى %100 من قبل 45 ناقد عالمى، و 97% من قبل 162 مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes. ومن المقرر أن يتكون الموسم السادس من مسلسل Better Call Saul على 13 حلقة، وستطرح الحلقات منقسمة على جزأين، حيث طرح الجزء الأول من الموسم في 18 أبريل الجارى، وسيتكون من 7 حلقات، ومن ثم سيطرح الجزء الثانى من الموسم السادس في 11 يوليو من العام الجارى 2022، وسيتكون من 6 حلقات، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".







