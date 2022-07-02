شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية أحمد عز وهند صبرى من الدراما للسينما فى 4 أعمال فنية تكللت بالنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلئ أرشيف السينما والدراما المصرية بالعديد من الثنائيات الفنية التي شكلت نقلة نوعية في الأعمال، وحفرت في أذهان المشاهدين ذكريات رائعة، ومن أهم الثنائيات الموجودة على الساحة الفنية هي ثنائية النجمان أحمد عز وهند صبرى، واللذان يعتبران من أهم النجوم على الساحة الفنية فلهما الكثير من الأعمال والأدوار التي صنعت مجدهما وجعلتهما أسماءً محفورة بقلوب الجمهور، فكانت أول بطولة لهما معًا منذ 21 عامًا في فيلم "مذكرات مراهقة"، واستطاع الثنائى أن يحققا نجاحًا يضاف إلى مشوارهما السينمائى.



النجمة هند صبري

وبعد 18 عامًا تعاونا أحمد عز وهند صبرى مرة أخرى في السينما المصرية من خلال مشاركتهما في بطولة فيلم "الممر" والتي لعبت فيه دور زوجته ووقفت بجانبه بأحلك الظروف بعدما عاد منكسرًا في نكسة 67 ليستعيد عافيته مع واحدة من أهم العمليات في حروب الاستنزاف وأولها بعد النكسة لتمهد الطريق نحو أكثر من عملية طوال 6 سنوات حتى نصر 73.



النجم احمد عز

وأصبح فيلم "الممر" بداية جديدة لتشكيل الثنائى مرة أخرى، ولكن هذه المرة من خلال الدراما في الموسم الرمضانى لعام 2021 حيث طل اأحمد عز وهند صبرى على جمهورهم من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" والذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ويجسد خلاله أحمد عز شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لصالحها، بينما تلعب هند صبري دور زوجته، وشاركهم في البطولة كلا من، إنجى المقدم، وصلاح عبدالله، وماجدة زكي، ومايان السيد، ومحمود البزاوي، ومحمد جمعة، وأحمد فؤاد سليم.

وفى هذا العام يطل الثنائى مرة أخرى من خلال السينما المصرية بفيمل "كيرة والجن" والتى اتضحت معالم نجاحه منذ أول أيام عرضه بالسينمات حيث حقق فيلم "كيرة والجن" ايرادات كبيرة اقتربت من 4 ملايين جنيه، اذ حصد الفيلم 3 ملايين و875 ألف جنيه، والذى ينافس فى موسم عيد الأضحى السينمائى.



احمد عز

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، وسيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.