جعلوه عالم فلك .. الفنان ” ياسر العظمة ” يسخر من قناة الجزيرة الوثائقية

كتب امير فتحي في السبت 2 يوليو 2022 05:43 مساءً - وقعت قناة الجزيرة الوثائقية في خطأ فادح بالمقال الذي نشرته عن عالم الفلك والرياضيات ” إبن الشاطر ” حيث أرفقت المقال بصورة للفنان السوري ” ياسر العظمة ” على أنها صورة العالم الدمشقي .

وعلق الفنان ياسر العظمة على هذا الخطأ عبر حسابه على إنستجرام وأوضح أن هذه الصورة تعود له خلال مشاركته بمسلسل (وتعود القدس) الذي شاركه في بطولته الفنان المصري ” عبد الله غيث ” .

ونشر ياسر العظمة صورة للمقال وأخرى له من المسلسل وكتب في تعليقه ساخرا : ” يبدو أن الشاطر الذي استعار صورتي لكنه لايعرف أنها تعود لمسلسل (وتعود القدس) مع الفنان المصري عبد الله غيث ” .

يذكر أن أبو الحسن علاء الدين بن علي بن إبراهيم بن محمد بن المطعم الأنصاري المعروف بإسم ابن الشاطر هو عالم فلك ورياضيات عربي مسلم دمشقى عاش قبل أكثر من 600 عام وتوفي في القرن ال 14 .