الموت يفجع الوسط الفني في لبنان

كتب امير فتحي في السبت 2 يوليو 2022 05:43 مساءً - أعلنت نقابة الممثلين في لبنان صباح اليوم السبت وفاة الفنان اللبناني ” بيار شمعون ” عن عمر ناهز 63 عاما بعد تعرضه لوعكة صحية حيث يعاني من مرض السكري استدعت نقله إلى المستشفى .

ونعت القنابة في بيان رسمي لها رحيل بيار شمعون مؤكدة على أنه كان قد أفنى حياته على شاشة التلفزيون والسينما والمسرح .

وتابعت : ” إنّ مجلس النقابة يتقدّم إلى كلّ الزملاء وعائلة الفقيد بأحرّ التعازي .. رحمه الله ونفسه بالسما ” .

كما حرص عدد من نجوم الفن في لبنان على نعي الفنان الراحل جاء من بينهم الفنانة ” جيسي عبدو ” التي نشرت صورة قديمة تجمعها ببيار شمعون مع فريق برنامج (بسمات وطن) .

وكتبت جيسي عبدو في تعليقها على الصورة : ” يا بيارو يا رفيق البسمات يا صديق الأيام الحلوة، شو هالخبرية هيدي .. مش عم صدّق بشع كتير هالخبر، يا بيار بكّرت كتير .. الله يرحمك يا طيب يا آدمي رح نشتقلك كتير ” .

فيما قال الفنان ” سمير شمص ” معربا عن حزنه على وفاة رفيق دربه على حد وصفه : ” وداعاً يا رفيق الدرب المحب بيار شمعون .. بكرت يا صاحبي وأدميت قلبي ” .

ونشرت الفنانة ” كارول سماحة ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر في تعليقها على الخبر فقالت : ” رح نشتقلك بيار شمعون .. الله يرحمك ” .

واشتهر الفنان الراحل بيار شمعون من خلال أدواره الكوميدية وخاصة في برنامج “بسمات وطن” .. وشارك في عدد من المسلسلات منها : حماتي وعقلاتي والشحرورة ورصيف الغرباء وعيوق ورفقاتو وغيرهم .

وعلى صعيد السينما قدم أفلام : كذبة بيضا وملا علقة وكاش فلو .. كما كان له مشاركات مسرحية مميزة منها مسرحيات : هريبة يا أوادم وعريسين مدري من وين وعمتي نجيبة وغيرها .