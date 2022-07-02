الأمير ألبرت والأميرة شارلين يحتفلان بذكرى زواجهما بصورة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحتفل الأمير “ألبرت” والأميرة “شارلين” من موناكو بالذكرى السنوية الحادية عشرة لزواجهما بعد عدم تمكنهما من قضاء العام الماضي معاً.

بحسب موقع People، فقد أصدر الزوجان، يوم أمس الجمعة، صورة جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال بهذه المناسبة.

وأظهرت الصورة الأمير “ألبرت” والأميرة “شارلين” يمسكان أيديهما في حدائق قصر الأمير. ونشرت الأميرة “شارلين” الصورة أيضاً على صفحتها الشخصية على إنستغرام، وكتبت: “ذكرى سنوية سعيدة” برمز تعبيري على شكل قلب أحمر.

وتأتي هذه المناسبة إثر عدم تمكن الزوجين- والدا التوأم البالغان من العمر 7 سنوات، الأمير “جاك” والأميرة “غابرييلا”- من الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة معاً العام الماضي، حيث كانت الأميرة “شارلين” تقيم في موطنها الأصلي، جنوب إفريقيا، لتتعافى من مضاعفات ناجمة عن جراحة الأنف والأذن والحنجرة، أثناء زيارتها هناك لأعمال الحفظ، ولم تتمكن من العودة إلى موناكو.

وقالت الأميرة شارلين في بيان: “هذا العام سيكون المرة الأولى التي لن أكون فيها مع زوجي في ذكرى زواجنا في يوليو، وهو أمر صعب ويحزنني. ومع ذلك، لم يكن أمام ألبرت وأنا خيار سوى اتباع تعليمات الفريق الطبي، حتى لو كان الأمر صعبًا للغاية. لقد كان أكثر دعم لا يصدق لي”.

عقد الأمير “ألبرت”، البالغ من العمر الآن 64 عاماً، والأميرة “شارلين”، 44 عاماً، قرانهما في حفل أسطوري في 1 يوليو 2011. كانت حفلات الزفاف التي استمرت أربعة أيام- والتي تضمنت طرحة شارلين التي يبلغ طولها 66 قدماً وكعكة زفاف من خمس طبقات- من موناكو أول حفل زفاف ملكي منذ 55 عاماً، هو الأول من نوعه منذ زفاف القرن، عندما تزوج الأمير “رينييه” من ممثلة هوليوود “غريس كيلي” في حفل فخم في عام 1956.

عند عودة الأميرة “شارلين” إلى موناكو، ظهرت عليها علامات الإرهاق العاطفي والجسدي. بالتشاور مع أطبائها وأفراد أسرتها، قررت طلب المساعدة الطبية. ثم عادت الأميرة “شارلين” أخيراً إلى موناكو في مارس بعد أن تلقت الرعاية في عيادة سويسرية منذ نوفمبر.

قالت الأميرة “شارلين” لصحيفة Monaco Matin في مايو “عندما عدت إلى الإمارة، ركزت كل طاقتي على أطفالي وزوجي وصحتي لأنهم يمثلون أولويتي. حالتي الصحية لا تزال هشة، ولا أريد أن أسير بسرعة كبيرة. لقد كان الطريق طويلاً وصعباً ومؤلماً للغاية. اليوم أشعر بالهدوء.”

كما تناولت “شارلين” مباشرة شائعات عن مشاكل في الزواج، قائلة للصحفيين: “هل تريدون التحدث عن شائعات الطلاق أو بيتي الجديد في سويسرا؟”.

وقالت: “ما زلت أجد أنه من المؤسف أن تروج بعض وسائل الإعلام لمثل هذه الشائعات حول حياتي وعلاقاتي. مثل أي شخص آخر، نحن بشر ومثل جميع البشر لدينا عواطف ونقاط ضعف، وعائلتنا فقط هي التي تتعرض لوسائل الإعلام ويتم نقل أدنى نقطة ضعف”.

في الأسابيع الأخيرة، انضمت الأميرة “شارلين” إلى الأمير “ألبرت” وأطفالهما في عدة نزهات، بما في ذلك موعد بين الأم وابنتها في حدث أسبوع الموضة في مونت كارلو Monte-Carlo Fashion Week وجائزة موناكو الكبرى Grand Prix.