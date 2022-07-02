عرض لوحة نادرة للأميرة ديانا للجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لاتزال الأميرة البريطانية الراحلة “ديانا” تتصدر عناوين الصحف والمجلات ومواقع التواصل حتى الآن رغم وفاتها من سنين طويلة، فدائماً كانت تفتتن الجميع بجمالها ورقتها وبقصصها الإنسانية الملهمة والمهمة.

وبحسب موقع People، سيتم عرض صورة نادرة للغاية للأميرة “ديانا” تحمل عنوان “ديانا”، أميرة ويلز. وقد تم الانتهاء من اللوحة الزيتية، من قبل الفنان “نيلسون شانكس” في عام 1994- قبل ثلاث سنوات من وفاة “ديانا” المأساوية في باريس- وستُعرض في معرض “فيليب مولد” وشركاه Philip Mould & Company في العاصمة البريطانية حتى 6 يوليو.

في العمل الفني، تظهر الأميرة وهي ترتدي فستاناً مخملياً أخضر من كاثرين ووكر ارتدته في الفترة التي سبقت التصوير الشهير لمجلة Vanity Fair لعام 1997. وعلى غير العادة بالنسبة للصورة الملكية، فهي تجسد الأميرة وهي تنظر بتأمل لأسفل على الأرض، مع قرط واحد يعطي بريقاً من الضوء.

وال صانع المعارض “فيليب مولد” في بيان، على شبكة CNN: “مع استمرار الصور الملكية، من النادر للغاية أن يلتقط فنان الشخصية العامة والخاصة في آن واحد. يدمج رسم شانكس بشكل فريد سحر ديانا مع الشفقة المؤثرة في سنواتها الأخيرة. شعرنا أنها تنتمي إلى مجموعة بريطانية ويسعدنا أن نتمكن من عرضها في مدينتها الأم.” تم رسم الصورة أيضاً في لحظة حاسمة في حياة “ديانا” الشخصية، حيث بدأت شائعات العلاقات خارج نطاق الزواج والمحادثات الهاتفية المسربة تتسلل ببطء في زواجها من الأمير “تشارلز”.

تنضم الصورة النادرة لأميرة ويلز إلى المعرض كجزء من معرض Masterpiece Art Fair 2022. تم عرضه في الأصل في منزل قصر كنسينغتون في كينسينغتون، وشاركته “ديانا” مع الأبناء الأمير “ويليام”، 40 عاماً، والأمير “هاري”، 37 عاماً، قبل أن يتم نقله لاحقاً إلى منزل عائلتها في ألثورب هاوس في نورثهامبتونشاير، على بعد 75 ميلاً شمال لندن.

في يوم الجمعة، الذي صادف ذكرى ميلاد الأميرة “ديانا” الـ 61، واصل ابنيها إرثها من خلال تهنئة أحدث الفائزين بجائزة “ديانا”، وهي جائزة سُميت باسمها لتكريم للأعمال الخيرية في جميع أنحاء العالم. كتب الأمير “ويليام” رسالة إلى الفائزين بالجوائز، يشكر فيها 180 من المحسنين الشباب لمساعدتهم على إبقاء صوت والدته حياً.

كما ظهر الأمير “هاري” في مقطع فيديو بالحفل الإفتراضي، قائلاً: “اليوم، نحن نفكر في ما كان يمكن أن يكون يوم ميلاد والدتي الـ 61. وهذا العام أيضاً بعد 25 عاماً على وفاتها. لم يكن هناك يوم خلال العقدين والنصف الماضيين حيث لم أفكر في الأثر الذي تركته ليس لي ولأخي فحسب، بل في حياتنا كلها”. وتابع: “أرى إرثها فيكم جميعًا. أرى إرثها في مجتمع جائزة ديانا الذي يمتد لأجيال متعددة. أرى إرثها في كل مرة أقابل فيها عائلات وشباباً وأطفالاً من جميع أنحاء العالم. وأرى إرث أمي عندما أنظر إلى أطفالنا كل يوم”.