تسريبات جديدة عن علاقة شاكيرا وبيكيه.. طلب تأجيل مباراة مهمة من أجلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير صحفية حديثة أن قائد المنتخب الإسباني “جيرارد بيكيه”، قد طلب من رئيس اتحاد الكرة في البلاد تأجيل مباراة المنتخب الإسباني أمام نظيره الروماني لأنه أراد أن يكون مع شريكته الكولومبية السابقة “شاكيرا” خلال حفل افتتاح كأس ديفيز للتنس.

وبحسب موقع The News Glory، أكدت El Confidencial في تسريبات جديدة أن “بيكيه” كان قد تحدث مع رئيس الاتحاد الإسباني عام 2019 “لويس روبياليس”، وطلب منه تأجيل مباراة إسبانيا الودية أمام رومانيا، والتي كان من المقرر إجراؤها في 18 نوفمبر.

وقد جاء طلب “بيكيه” بناءً على رغبته في التواجد خلال افتتاح كأس ديفيس للتنس في نفس اليوم بالعاصمة الإسبانية مدريد، البطولة التي تنظمها شركته Kosmos، و”شاكيرا” هي التي ستؤدي حفل الافتتاح.

لكن يبدو أن “روبياليس” لم يُعر اهتماماً كبيراً لطلب بيكيه، حيث عُقد اللقاء في موعده وفازت إسبانيا بخماسية دون رد، و”بيكيه” لم يكن على قائمة منتخب إسبانيا.

كان نص التسريبات بين الطرفين كالتالي: “روبي، علينا الحديث عن موضوع مهم جداً بالنسبة لي وعليك أن تقدم لي هذه الخدمة بشكل أو بآخر. سأوضح، أرى أن هناك مباراة إسبانيا ورومانيا يوم الإثنين 18 نوفمبر، وفي مثل هذا اليوم ستنطلق بطولة كأس ديفيز في مدريد أيضاً. ستؤدي شاكيرا الافتتاح، وسنقدم عرضاً استثنائياً، وفي فترة ما بعد الظهر ستكون هناك مباريات. إذا أُقيمت مباراة إسبانيا ورومانيا في ملعب واندا، فإننا ندمر خطط بعضنا البعض. أعلم أن عملية بيع التذاكر لم تبدأ بعد وأنه يمكننا تأجيل المباراة. ورد “روبياليس”: “حسناً، سأتطلع لمعرفة ما إذا كان ذلك ممكناً”.

وعلن “بيكيه” وشريكته السابقة “شاكيرا” انفصالهما مطلع الشهر الماضي، بعد علاقة استمرت أكثر من عقد من الزمن أنجبت طفلين. وقال الزوجان في بيان مشترك: “نأسف لتأكيد انفصالنا. نطلب احترام الخصوصية لما فيه خير أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا”.