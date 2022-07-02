اسم ميريام فارس يلمع عالميًا.. تحدي “قومي” يصل إلى أفريقيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر ملكة المسرح ميريام فارس بحصد نجاح أغنيتها الشهيرة “قومي” على مستوى العالم، خاصةً بعد تحدّي الرقص الذي أطلقته على أنغام الأغنية في مايو 2022 عبر حسابها بموقع “إنستغرام”.

الأغنية التي شكّلت ظاهرة فريدة في عالم الأغنيات العربية، اجتاحت العالم محققةً انتشارًا جنونيًا في دول الشرق الأقصى والولايات المتحدة وأميركا الجنوبية وأوروبا وصولًا إلى إفريقيا.

وتلقت ميريام فارس في الأيام الماضية فيديوهات لأطفال من أحياء متواضعة في إفريقيا، يرقصون على إيقاع أغنية “قومي”، وعبّرت “ملكة المسرح” عن سعادتها بهذا الفيديو قائلةً: “مذهولة بالنجاح الساحق يلّي عم بتحققوا أغنية “قومي” وتحدي الرقص يلي أطلقته وعم بزيد انتشاره يوم بعد يوم حول العالم”.

وأضافت :”ما تتخايلوا قديش فرحت لما شفت أطفال أفريقيا بطاقتهم الايجابية عم يرقصوا على أغنيتي وقديش انا فخورة بهل النجاح يلّي انطلق من لبنان وغزا العالم بأجمعه”.

وفي سياق متّصل، يلجأ عدد كبير من DJs حول العالم إلى إعادة توزيع الأغنية وبثّها في النوادي الليلية بعدد من المدن الأجنبية، حتى أن البعض حوّلها إلى أغنية زومبا في النوادي الرياضية.

أيضًا، وضمن جولة أغنية “قومي” حول العالم، قام عدد كبير من أهم الممثلين والمغنيين والراقصين ومقدّمي البرامج والمؤثرين بأداء تحدي الأغنية في مقاطع مصوّرة على صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعي.

على صعيد آخر، تعود ملكة المسرح ميريام فارس هذا العام لإحياء الحفلات الغنائية في بلدها لبنان، إذ تلتقي جمهورها في حفل ضخم بفندق الحبتور في 11 تموز/يوليو الحالي، وضمن مهرجان “ضهور شوير بير” في 16 من الشهر عينه، على أن يعود ريع هذا الحفل الى جمعية Kids First التي تساعد أطفال مرضى السرطان.