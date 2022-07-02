مفاجأة صابر الرباعي لجمهوره بعد حفله في موسم جدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر النجم التونسي صابر الرباعي، عن سعادته بنجاح حفله الذي أقامه بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم جدة، وشاركه فيه أيضًا الفنان جورج وسوف.

وأشاد صابر الرباعي بالقائمين على تنظيم الحفل، وأيضاً بالجمهور السعودي الذي حضر الحفل وتفاعل مع أغنياته موجهاً لهم رسالة شكر وتقدير.

ونشر صابر الرباعي صورة تجمعه مع جورج وسوف الذي ظهر على كرسي متحرك، وذلك عبر حسابه الرسمي في موقع “انستغرام”، وعلق قائلاً :”سهرة من العمر قضيتها مع أحلى جمهور في مملكة الخير السعودية الغالية وبالتحديد في جدة صحبة سلطان الطرب جورج وسوف الحبيب”.

وتابع: “شكرا لكل القائمين على الحفل على حسن الاستقبال والضيافة والتنظيم، والشكر موصول إلى هيئة الترفيه وإدارتها الحكيمة وعلى رأسها المستشار تركي آل الشيخ”.

واختتم تعليقه قائلاً :”أتمنى أن نلتقي مجددا في حفلات أخرى إن شاء الله ولكم مني كل الحب والاحترام”.

وعلى هامش حفله في جدّة، كشف صابر الرباعي في لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، عن تحضيره لأغنية باللهجة السعودية، من ألحان سهم وسيتم طرحها قريباً على منصات التواصل الاجتماعي.

وطرح الفنان صابر الرباعي، خلال الأيام القليلة الماضية أغنيته الجديدة “سلملي” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي. وحققت الأغنية نجاحاً لافتاً وأكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من صدورها على قناة “روتانا” بموقع “يوتيوب”.