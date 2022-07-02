شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أنور بطل حكاية من 5 حلقات فى مسلسل "كابوس" والعرض على المنصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان الشاب خالد أنور من تصوير حكاية من بطولته ضمن أحداث مسلسل جديد بعنوان "كابوس" يعتمد على الحكايات المتصلة المنفصلة كل واحدة من 5 حلقات وتحمل الحكاية التى يقوم ببطولته خالد أنور اسم "السلعوة" من إخراج ياسر الياسرى وتشاركه فى بطولته الفنانة ركين سعد.

ومن المقرر عرض المسلسل على احدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث حكاية "السلعوة" التى يقوم ببطولتها خالد أنور فى اطار تشويقى مثير، حول "عمران الاسناوى" وهو شاب صغير واجه سلعوة كانت تهاجم البلد وضربها بالرصاص وعندما كبر تفاجىء أن هذه السلعوة لم تمت!.

وفى سياق آخر ينتظر خالد أنور عرض مسلسل "ورق التوت" المكون من 45 حلقة، حيث تم الانتهاء من العمل منذ فترة، ويشارك في بطولتة شريف سلامة، أسماء جلال، ثراء جبيل، أية سليم، سما ابراهيم، مصطفى منصور، سلوى عثمان، معتز هشام، رضوى جودة وعدد كبير من الفنانين الشباب، وتأليف عبادة نجيب وسمر طاهر وإخراج حسام على.

وكان آخر أعمال خالد أنور مسلسل "تحقيق" المكون من 12 حلقة على منصة watch it، ويعتمدعلى البطولة الشبابية ويضم في قائمة أبطاله أحمد مالك، على قاسم، تارا عماد، هدى المفتى، مى الغيطى، زينب غريب، طارق عبد العزيز، فاطمة ناصر، أحمد كشك، اسلام نجيب، رامى الطمبارى، أميرة أديب، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى "شانك".

كما عرض له فى السينمات خلال شهر يناير الماضى فيلم "قمر 14" الذى شارك فى بطولته مع عدد كبير من الفنانين على رأسهم غادة عادل، خالد النبوى، شيرين رضا، ياسمين رئيس، أحمد الفيشاوى، أحمد مالك، مى الغيطى، بيومى فؤاد، أحمد بدير، عارفة عبد الرسول، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، وتأليف محمود زهران وإخراج هادى الباجورى.