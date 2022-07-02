شكرا لقرائتكم خبر عن حفل أوركسترا القاهرة السيمفونى في دار الأوبرا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق أوركسترا القاهرة السيمفوني لإحياء حفلا موسيقيا ضخما مساء اليوم السبت، وذلك على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ويقام حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني تحت قيادة المايسترو أحمد الصعيدي، وتقدم الأوركسترا عدد من المقطوعات الموسيقية الأمريكية التي تتماشى مع أجواء الصيف الحالي، ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويُعد أوركسترا القاهرة السيمفوني الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين في العالم، وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين، والقادة في الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفني، وضمن رسالة الأوبرا المصرية لنشر الفنون الجادة قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلات مخصصة لأطفال المدارس بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.