شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يثير التكهنات حول دخوله قصة حب جديدة أثناء حضوره حفل أديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار الممثل توم كروز التكهنات مؤخرًا حينما ظهر وهو متجه لحفل أديل برفقة امرأة غامضة، رصدتها أعين المصورين، وهو ما دفع عدد من المواقع الأجنبية للحديث حول الأمر وتأكيد أن الممثل الذى يستعد للاحتفال بعيد ميلاده الـ 60 غدًا دخل علاقة جديدة بعد انفصاله عن هايلى اتويل التي شاركته فيلم المهمة المستحيلة.

وأضاف تقرير الديلي ميل أن الممثل الذى يحظى باهتمام وسائل الإعلام دائمًا اثار بهذا الظهور التكهنات ما بين مؤكدين ارتباطه بتلك المرأة المجهولة، وآخرين تطرقوا لأن الأمر قد لا يزيد على مجرد صديقه له ذهبت معه لحفل اديل.



توم كروز مع صديقته

من ناحية أخرى سبق وتخطت إيرادات فيلم الأكشن الجديد Top Gun: Maverick المليار دولار، منذ طرح العمل يوم 27 مايو الماضى بـ دور العرض المختلفة حول العالم، حيث وصلت مجمل الإيرادات إلى مليار و 6 مليون و 936 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures.

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 520 مليونا و 836 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 486 مليونا و 100 ألف دولار في دور العرض المختلفة حول العالم.



توم كروز وخلفه صديقته

الفيلم تدور أحداثه بعد قضاء البطل لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجى Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.



اديل خلال حفلها

وبالإضافة لتوم كروز، يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.