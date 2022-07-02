شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يحيى حفلاً غنائيًا فى التجمع الخامس.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى اليوم السبت النجم علي الحجار حفلاً غنائيًا في المسرح المكشوف بالمنارة بمنطقة التجمع، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها جمهوره .

فى نفس السياق، كان الحجار قد طالب جمهوره باختيار الأغانى التى يفضلون الاستماع لها لغنائها بالحفل، وذلك من خلال فيديو له، قائلاً: "اتعودت فى كل حفلة إنى أبعت النوتة الموسيقية للفرقة ببرنامج الحفل الأغانى التى نقوم باختيارها من أجل مذاكرتها جيدًا، وغالبًا ببعت لهم قبل الحفل بـ10 أيام.. المرة دى أوركسترا كبير ولازم يكون فى وقت كافٍ لكتابة النوت الموسيقية".

وأضاف: "فقلت المرة دى لازم تشاركونى باختياراتكم، اللى نفسه فى أى أغنية يبعتها على الصفحة وسأرسلها للفرقة لكتابة النوتة الموسيقية ونجرى عليها بروفات إن شاء الله.. هننتظركم فى الحفلة يوم السبت 2 يوليو المقبل على مسرح المنارة".

من ناحية أخرى شارك على الحجار خلال موسم دراما رمضان الماضى من خلال غناء تتر مسلسل "جزيرة غمام"، الذى عاد به إلى الأغانى الصعيدية، الذى تميز فيه طوال مسيرة فنية حافلة.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.

وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة تنكشف وكيف آثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذى يعم القرية إلى فوضى عارمة.