جورج وسوف يصدم جمهوره بوزنه الزائد في أحدث ظهور له

كتب امير فتحي في السبت 2 يوليو 2022 03:50 مساءً - أحيا الفنان ” جورج وسوف ” حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه .
وظهر الفنان جورج وسوف في الحفل بوزن زائد على غير المعتاد ومستندا على عكاز أثناء وقوفه على خشبة المسرح .
وأثار ظهور جورج وسوف بوزن زائد في حفله الذي أقيم مساء يوم الخميس الماضي قلق محبيه وجمهوره حول وضعه الصحي وتساءلوا عن السبب في ذلك .
وغنى سلطان الطرب العديد من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور من بينها : ” طبيب جراح وقلب العاشق دليله والحب الكبير ” وغيرها .
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