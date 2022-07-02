جورج وسوف يصدم جمهوره بوزنه الزائد في أحدث ظهور له

كتب امير فتحي في السبت 2 يوليو 2022 03:50 مساءً - أحيا الفنان ” جورج وسوف ” حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه .

وظهر الفنان جورج وسوف في الحفل بوزن زائد على غير المعتاد ومستندا على عكاز أثناء وقوفه على خشبة المسرح .

وأثار ظهور جورج وسوف بوزن زائد في حفله الذي أقيم مساء يوم الخميس الماضي قلق محبيه وجمهوره حول وضعه الصحي وتساءلوا عن السبب في ذلك .

وغنى سلطان الطرب العديد من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور من بينها : ” طبيب جراح وقلب العاشق دليله والحب الكبير ” وغيرها .