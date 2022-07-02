رانيا يوسف تقدّم نصيحة لجمهورها.. “انفرادك بنفسك هو متعتك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة رانيا يوسف، على حسابها الخاص بـ”تويتر” صورة جديدة في أحدث ظهور لها، قدمت من خلالها نصيحة غريبة لجمهورها حول ضرورة أن يتمتع كل فرد ببقائه وحيداً بعيداً ع الناس وأن يأنس بنفسه قبل ائتناسه بالناس…

وعلقت رانيا على الصورة قائلة: “من أرقى أنواع رفاهيّة الرّوح أن يكون انفرادك بنفسك هو متعتك الحقيقيّة، فمن لا يأنس بذاته لا يأنس بشيء آخر”.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تنتظر عرض مسلسل “عالم تاني” الذي تقوم ببطولته بمشاركة عدد من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعي، إيمان يوسف، نبيل نور الدين، سميرة صدقي، مروة عبد المنعم.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل “الآنسة فرح”، مع النجوم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبدالرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء، وسيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.