حنان ترك تتبنى مبادرة توزيع المياه الباردة على العمال في الشارع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة حنان ترك على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة لزجاجة مياه باردة دعت من خلالها لمبادرة توزيع الماء البارد على العمال في الشوارع في الجو الحار الذي تمر به البلاد.

وهنأت ترك في منشورها جمهورها باقتراب عيد الأضحى المبارك 2022، وكتبت: “كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الأيام الجميلة دي، حبيت أحكيلكم عن واحدة صاحبتي كانت بتسقع البطيخ وتغلفه وتوزعه على العمل في الأوقات الحر”.

وتابعت: “إحنا كمان ممكن نعمل حاجة بسيطة هتفيد الناس اللي شغلها في الشمس، وهي إننا نجيب عبوات الميّة المعدنية الصغيرة ونملاها ميّه ونسقعها ونوزعها عليهم.. حاجة بسيطة بس خير كبير”.

وكانت حنان ترك قد ظهرت لجمهورها بعد غياب طويل من خلال بث مباشر عبر حسابها على “فيسبوك” في بداية شهر حزيران (يونيو) الماضي للتحذير من بعض الصفحات المزيفة التي تحمل اسمها، كما أشارت: “هتواصل مع جمهوري من خلال صفحتي، بدل ما الجمهور يصدق أكاذيب عني في حتت تانية، وللأسف أنا وقتي ضيق، عشان أنا في غربة، وولادي مسؤولين مني، لكن هلاقي وقت هكون معاكم”.

وذكرت حنان ترك أنها ستكون حريصة على التواصل مع جمهورها من خلال حسابها على “فيسبوك” ولكنها ما زالت في البداية، متابعة أنها مشغولة خلال الفترة الحالية لأنها في غربة وبسبب أولادها.

وقالت: “ممكن أطلع لايف معاكم كل شوية وأجاوب على أسئلتكم، وممكن أقول لكم حكايات عني وعن أولادي، بس عاوزاكم تساعدوني، على أي حد يتكلم باسمي، تبقوا واقفين له، أنتم عارفين كويس ممكن حنان تقول إيه وماتقولش إيه”.