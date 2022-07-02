وائل كفوري يشعل ليل الغردقة بحضور الآلاف.. “مصر منوّرة بأهلها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل النجم اللبناني وائل كفوري إحياء حفلاته لصيف هذا العام، والتقى مساء أمس الجمعة جمهوره في مصر وتحديدًا في مدينة الغردقة. وكالعادة تصدّر “ملك الرومانسية” الترند في الدول العربية، حيث صعد هاشتاغ “#وائل_كفوري_في_الغردقة” إلى المرتبة الأولى في تونس ولبنان ومصر والجزائر وليبيا.

وائل أطلّ على المسرح بملابس “سبور”، متخلّياً عن البدلة الرسمية، وأشعل حماس الآلاف من محبّيه في مصر بحضوره وصوته وأغانيه، وردّ على إحدى الحاضرات التي قالت له: “نوّرت مصر”، قائلاً: “مصر منوّرة بأهلها”.

تنوّعت الأغاني التي قدّمها وائل كفوري في الحفل بين أرشيفه القديم وأغنياته الجديدة ومن بينها أغنية “كلنا مننجر” وأغنية “البنت القوية” التي حفظ الجمهور كلماتها تمامًا كما لو أنهم “كورال” يرافقه في كل حفلاته.

وائل الذي يحرص في كلّ حفلاته على تقديم أغانٍ لكبار الفنانين، إضافة إلى أرشيفه الفنّي، قدّم أغنية الفنان الراحل سامي كلارك “قومي تا نرقص يا صبية”.