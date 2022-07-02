هل ينجح مجلس “المهن الموسيقية” في إقناع هاني شاكر بالتراجع عن استقالته؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: باتت أحداث نقابة المهن الموسيقية، مع كثرة تطورات أزماتها هي الأكثر تداولاً داخل الوسط الفني في مصر، حيث ينتظر الجميع مصير منصب النقيب الذي اعتذر عنه الفنان الكبير هاني شاكر، بعد اشتعال أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، مع شعبة عازفي الإيقاع، فضلاً عن أزمات أخرى دفعته لذلك.

ومنذ إعلان شاكر، قرار استقالته من منصب النقيب، ازدادت الأزمات اشتعالاً، حيث بدأ مجلس النقابة، يعقد اجتماعاته الطارئة للضغط عليه للتراجع عن قراره، لاستكمال فترته، بخاصة مع إجماع الكثير من أعضاء الجمعية العمومية، على أنه الأفضل في هذه الفترة، كما شهدت النقابة في عهده الكثير من الإنجازات.

ووفقاً لآخر تطورات هذه الأزمة، علم “النهار العربي” أن أعضاء المجلس سيجتمعون خلال الأسبوع المقبل، للضغط على هاني شاكر، كي يتراجع عن استقالته، التي لم يتقدم بها رسمياً حتى الآن، حيث إنه في حال إصراره عليها سيتم اتخاذ قرار انعقاد انتخابات عاجلة.

كما انقسمت آراء المطربين والموسيقيين في مصر، حول استقالته، حيث شجعه البعض عليها نظراً لكثرة الضغوط التي تعرض لها أخيراً، مطالبين إياه بالتفرغ لفنه وجمهوره، بينما يرى البعض الآخر عدم استقالته لأن نقابتهم بحاجة إليه.

من ناحية أخرى، يبدو أن هاني شاكر، في حال عدم تراجعه نهائياً عن الاستقالة، ستشهد الفترة المقبلة انتعاشته فنياً، ما تبين من خلال إعلانه عن إحياء أول حفل له عقب هذه الفترة الحرجة، فمن المقرر أن يكون في لبنان، يوم السادس عشر من شهر تموز (يوليو) الحالي.