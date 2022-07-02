شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس ومحمد فؤاد وايهاب توفيق يرفعان شعار كامل العدد بحفل أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا كل من نجوم الغناء محمد فؤاد وهشام عباس وإيهاب توفيق حفلاً كبيرًا بأسيوط رفع شعار كامل العدد.

حضر النجوم الثلاث قبيل الحفل بساعات وتبادلوا ذكرياتهم وأصدقائهم من أهالي الصعيد وأشار هشام عباس إلى أن آخر زيارة له بأسيوط كان في الثامنة من عمره.

افتتح أولى فقرات الحفل إيهاب توفيق وقدم عدد كبير من أغانيه الرومانسية المميزة منها "سحراني"، "يا أحلى منهم"، "مراسيل"، "داني"، "الله عليك يا سيدي"، "تترجى فيا"، بالإضافة إلى "أنت اختياري" وغيرها.

بينما أحيا هشام عباس الفقرة التالية بأغاني "يتربي في عزو"، "كده رضا"، "ساعة لقلبك يا جميل" وغيرها ممن أشعلت المزيد من أجواء البهجة.

واختتم فؤش الحفل بأغاني "كامننا" ،"الليل الهادي" ،" خدني الحنين" ،"أنا لو حبيبك"، "ابن بلد".. وغيرها وحرص النجوم الثلاث علي المشاركة في تقديم أغنية "يا أغلي اسم في الوجود" إحتفالا بثورة 30 يونيو ورددها معهم الآلاف من الأسر والشباب من الجنسين من مختلف محافظات مصر وبخاصة الصعيد.



























