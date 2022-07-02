كتب امير فتحي في السبت 2 يوليو 2022 02:51 مساءً - كتبت الفنانة ” سيمون ” رسالة غامضة عبر حسابها على إنستجرام أثارت من خلالها حالة من الجدل والتساؤلات حول المقصود منها .
فنشرت سيمون صورة قديمة لها وأرفقتها بتعليق جاء فيه : ” ولما تعيا وتموت في الآخر، النهاردة ولا بعد سنين إيه بقي اللي هينفعك يا سيدي أو يا ستي ” .
وتابعت : ” لسانك، عملك، كلمة حق قولتها أو مقلتهاش في وقتها أو بعدها .. ضميرك حكْمْته في إيه ومع مين !؟ .. كتمت غيظك مرة وعفيت عن مقدرة عشرين ” .
وأضافت : ” وبعد ده كله ايه اللي هيفضلك غير سيرة طيبة ومعاملة حسنة وعدالة بين بني آدمين .. افرح واغضب وثور واعند واتكبر وساعد حد أو علي الاقل متعثرهوش، اتواضع عن قوة مش خسة ” .
واختتمت سيمون قائلة : ” بس اعرف إنها بيك من غيرك ومن غيرهم خلصانة فمشيها زي ماتشوفها وزي ما انت فاكر .. أنا عن نفسي بعامل ربنا في كل الناس وربنا بقي يديني علي قد نيتي مع الناس ويديهم برضه ” .
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة غامضة من فنانة مصرية شهيرة : ” تواضع عن قوة مش خسة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.