رسالة غامضة من فنانة مصرية شهيرة : ” تواضع عن قوة مش خسة “

كتب امير فتحي في السبت 2 يوليو 2022 02:51 مساءً - كتبت الفنانة ” سيمون ” رسالة غامضة عبر حسابها على إنستجرام أثارت من خلالها حالة من الجدل والتساؤلات حول المقصود منها .

فنشرت سيمون صورة قديمة لها وأرفقتها بتعليق جاء فيه : ” ولما تعيا وتموت في الآخر، النهاردة ولا بعد سنين إيه بقي اللي هينفعك يا سيدي أو يا ستي ” .

وتابعت : ” لسانك، عملك، كلمة حق قولتها أو مقلتهاش في وقتها أو بعدها .. ضميرك حكْمْته في إيه ومع مين !؟ .. كتمت غيظك مرة وعفيت عن مقدرة عشرين ” .

وأضافت : ” وبعد ده كله ايه اللي هيفضلك غير سيرة طيبة ومعاملة حسنة وعدالة بين بني آدمين .. افرح واغضب وثور واعند واتكبر وساعد حد أو علي الاقل متعثرهوش، اتواضع عن قوة مش خسة ” .

واختتمت سيمون قائلة : ” بس اعرف إنها بيك من غيرك ومن غيرهم خلصانة فمشيها زي ماتشوفها وزي ما انت فاكر .. أنا عن نفسي بعامل ربنا في كل الناس وربنا بقي يديني علي قد نيتي مع الناس ويديهم برضه ” .