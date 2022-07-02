كتب امير فتحي في السبت 2 يوليو 2022 02:51 مساءً - حلت الفنانة ” عبير صبري ” ضيفة ببرنامج أسرار النجوم الذي تقدمه الإعلامية ” إنجي علي ” عبر إذاعة نجوم إف إم .
وخلال اللقاء كشفت عبير صبري في إجابة لها بفقرة الأسئلة السريعة عن العمل الذي قدمته من قبل وندمت عليه .
فأشارت عبير صبري إلى أنها ندمت على تقديم فيلم (فلاح في الكونجرس) واصفة إياه بأنه فيلم ” أهبل ” والذي كان في بدايات مشوارها الفني .
وأضافت الفنانة المصرية أنها تتمنى في الفترة المقبلة العمل مع مخرجين مثل : داوود عبد السيد وخالد مرعي وبيتر ميمي .. وأن تعود للتعاون مجددا مع المخرج محمد سلامة وسامح عبد العزيز .
يذكر أن فيلم فلاح في الكونجرس كان من إنتاج عام 2002 .. وشارك في بطولته كلا من : عبير صبري، علاء مرسي، شعبان عبد الرحيم خالد سرحان، نشوى مصطفى وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر عبير صبري تندم على تقديمها هذا العمل : ” فيلم أهبل “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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