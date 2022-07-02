عبير صبري تندم على تقديمها هذا العمل : ” فيلم أهبل “

كتب امير فتحي في السبت 2 يوليو 2022 02:51 مساءً - حلت الفنانة ” عبير صبري ” ضيفة ببرنامج أسرار النجوم الذي تقدمه الإعلامية ” إنجي علي ” عبر إذاعة نجوم إف إم .

وخلال اللقاء كشفت عبير صبري في إجابة لها بفقرة الأسئلة السريعة عن العمل الذي قدمته من قبل وندمت عليه .

فأشارت عبير صبري إلى أنها ندمت على تقديم فيلم (فلاح في الكونجرس) واصفة إياه بأنه فيلم ” أهبل ” والذي كان في بدايات مشوارها الفني .

وأضافت الفنانة المصرية أنها تتمنى في الفترة المقبلة العمل مع مخرجين مثل : داوود عبد السيد وخالد مرعي وبيتر ميمي .. وأن تعود للتعاون مجددا مع المخرج محمد سلامة وسامح عبد العزيز .

يذكر أن فيلم فلاح في الكونجرس كان من إنتاج عام 2002 .. وشارك في بطولته كلا من : عبير صبري، علاء مرسي، شعبان عبد الرحيم خالد سرحان، نشوى مصطفى وغيرهم .