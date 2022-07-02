كتب امير فتحي في السبت 2 يوليو 2022 02:51 مساءً - كشفت المطربة ” برلنتي عامر ” في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك عن عودتها لزوجها الفنان ” سعد الصغير ” بعد مرور 5 أشهر على إعلانها انفصالهما .
وتضمن المنشور مقطع فيديو ظهر به سعد الصغير من داخل منزلها ويغني لها هذه الكلمات : ” أنا واقع في عرضك وواقع في طولك .. تاخدي عمري كله إني بس أطولك ” .
وتابع سعد الصغير : ” برلنتي نمرة واحد، مفيش أي واحد، هيحبك زي ما أنا بحبك .. أحلى عيد جواز ” .
وكتبت برلنتي عامر في تعليقها علي الفيديو : “ربنا ما يحرمني منك .. برلنتي نمرة 1 ” .
يذكر أن المطربة برلنتى عامر كانت قد أعلنت انفصالها عن زوجها سعد الصغير في شهر فبراير الماضي بعد زواج استمر لمدة عام .
كانت هذه تفاصيل خبر ” أنا واقع في عرضك ” .. برلنتي عامر تعلن عودتها لزوجها سعد الصغير بعد انفصال 5 شهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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