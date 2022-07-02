” مش رجالة ” .. محمد رمضان يهاجم الخائفين من الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

كتب امير فتحي في السبت 2 يوليو 2022 02:51 مساءً - حرص الفنان ” محمد رمضان ” على توجيه تهنئة إلى الشعب المصري في منشور له عبر حسابه على إنستجرام بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو .

فنشر محمد رمضان مقطع فيديو له ظهر به من داخل سيارته وقال : ” مساء الخير عليكم .. كل سنة والشعب المصري بخير وصحة وسلامة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة يونيو ” .

وتابع رمضان متحدثا عن من لا يحتفلوا بهذه المناسبة وغيرها من المناسبات الوطنية : ” أي حد بيخاف يحتفل بأعيادنا الوطنية علشان ميتقالش عليه بيطبل، بالظبط بيفكرني باللي بيخاف يشكر في أمه قدام مراته عشان ميتقالش عليه إبن أمه .. الاتنين بالنسبالي مش رجالة ” .