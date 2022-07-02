كتب امير فتحي في السبت 2 يوليو 2022 02:51 مساءً - حرص الفنان ” محمد رمضان ” على توجيه تهنئة إلى الشعب المصري في منشور له عبر حسابه على إنستجرام بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو .
فنشر محمد رمضان مقطع فيديو له ظهر به من داخل سيارته وقال : ” مساء الخير عليكم .. كل سنة والشعب المصري بخير وصحة وسلامة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة يونيو ” .
وتابع رمضان متحدثا عن من لا يحتفلوا بهذه المناسبة وغيرها من المناسبات الوطنية : ” أي حد بيخاف يحتفل بأعيادنا الوطنية علشان ميتقالش عليه بيطبل، بالظبط بيفكرني باللي بيخاف يشكر في أمه قدام مراته عشان ميتقالش عليه إبن أمه .. الاتنين بالنسبالي مش رجالة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ” مش رجالة ” .. محمد رمضان يهاجم الخائفين من الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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