دينزل واشنطن يحصل على أعلى وسام أميركي من البيت الأبيض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، منح الممثل دينزل واشنطن وسام الحرية الرئاسي، تقديراً لجهوده في مجال السلام العالمي والثقافة والسياسة.

وسيكرم واشنطن إلى جانب 16 شخصاً من بينهم مؤسس شركة “آبل” الراحل ستيف جوبز، ولاعبة كرة القدم ميغان رابينو، ولاعبة الجمباز سيمون بيلز. وسيحصلون على وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني أميركي. ويعتبر واشنطن الفنان الوحيد الذي أدرج اسمه في قائمة المكرمين هذا العام.

كما سيكرّم بايدن جون ماكين، المرشح الرئاسي في عام 2008 والذي شغل عضوية الكونغرس على مدى عقود قبل وفاته عام 2018، كذلك الأمر مع ستيف جوبز الذي توفي سنة 2011.

وعُرف دينزل واشنطن، الحائز جائزة الأوسكار مرتين، بشكل خاص بدوره في “مالكولم إكس” و”فيلادلفيا”. وتولى أخيراً بطولة فيلم “ذي تراجيدي أوف ماكبث” الذي طُرح عام 2021 ونال عنه واشنطن ترشيحاً آخر لجائزة الأوسكار.

ومن بين الأوسمة الأخرى التي حصل عليها جائزة سيسيل بي ديميل لإنجاز مدى الحياة في عام 2016 لمساهماته البارزة في عالم الترفيه. وفي عام 2020، اختارته صحيفة “النيويورك تايمز” كأعظم ممثل في القرن الحادي والعشرين.