وفاة الممثل اللبناني بيار شمعون عن 83 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي الفنان اللبناني بيار شمعون عن عمر ناهز 83 عاماً في أحد مستشفيات لبنان، إثر وعكة صحية أصابته أمس الجمعة.

والراحل ممثل كوميدي لبناني درس الفنون المسرح بالجامعة اللبنانية، وبدأ مهنته من خلال مشاركته في مسرحية “جزيرة العصافير” لشكيب خوري.

ولعب دور البطولة في عدد من الأعمال المسرحية على غرار: “عمتي نجيبة” و”هَريبة يا أوادِم”…

وقدّم على الشاشة الصغيرة مسلسلات كثيرة، من أبرزها “عيوق ورفقاتو” مع الراحل ايلي صنيفر ، كما عُرف عربياً من خلال مشاركته في البرنامج الساخر “بسمات وطن”.

وله في السينما أفلام: “كذبة بيضا” و”ملا علقة” و”كاش فلو” و”المحترف والأشباح”.