“مش رجالة”.. محمد رمضان يهاجم الفنانين المصريين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجم الفنان محمد رمضان الفنانين الذين خافوا من الاحتفال بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، ووصفهم بأنهم “مش رجالة”.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” قال فيه: “كل سنة والشعب المصري بخير وصحة وسلامة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة يونيو، أي حد بيخاف من الاحتفال بأعيادنا عشان ما يتقالش عليه بيطبل، بيفكرني باللي بيخاف من أنه يشكر في أمه قدام مراته عشان ما يتقالش عليه ابن أمه.. الاتنين بالنسبة لي مش رجالة”.

وكان محمد رمضان قد احتفل بذكرى الثورة مع جمهوره بمقطع من أغنيته جيشنا صعب، مُتمنيًا من الله أن يحفظ مصر وشعبها، مُعربًا عن سعادته الكبيرة بهذه الثورة، وعلّق عليها قائلًا: “كل عام ومصر بخير رئيسًا وشعبًا.. بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة يونيو”.

على جانب آخر يستعد محمد رمضان، لتصوير مسلسله الجديد العُمدة، الذي يشارك به في الموسم الرمضاني المقبل 2023، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، إذ يعد ثالث تعاون بينهما، بعد مسلسلي “الأسطورة” و”البرنس”.