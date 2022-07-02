شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة واسعة بختام مسلسل Stranger Things بعد 7 سنوات عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكثر من 7 سنوات عرض لمسلسل الفانتازيا Stranger Things والذي حصد من طول فترة عرضه على شريحة عريضة وضخمة من الجماهير من مختلف الطبقات، حيث يعد تصنيف المسلسل درامي فانتازي وهو جاذب الفئات العائلية والشبابية فى آن واحد، وانتهت منذ ساعات قليلة عرض المجلد الثانى من الموسم الرابع للسلسلة وهو ما أثار موجه عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة من قبل جماهيره.

وبعد ان أسدل الستار على الموسم الرابع والأخير للسلسلة تعالت أصوات الجماهير بالإشادة بالنهاية التى ضمت الكثير من المفاجآت غير المتوقعة، ونجح الموسم الأخير للسلسلة الشهيرة في جذب شرائح مختلفة بنهايته.

وقد تم طرح الموسم الرابع والأخير من مسلسل Stranger Things على جزأين الأول يوم 27 مايوالماضى، والجزء الثانى يوم 1 يوليو المقبل عبر المنصة الأمريكية نتفليكس.

وكشفت عدة تقارير أجنبية سابقة، عن انضمام النجمة العالمية نينا دوبريف، لطاقم عمل مسلسل Stranger Things في موسمه الرابع، بعد تألقها في دور البطولة في فيلم Love Hard الذي يعد أحد أفضل أفلام الكريسماس عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، حيث ستلعب دورا رئيسيا في الأجزاء القادمة من السلسلة الشهيرة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجمة صاحبة الـ 32 عاماً، انضمت إلى طاقم العمل للموسم الرابع لمسلسل Stranger Things، لتؤكد النجمة صحة الأقاويل، بنشر صورة عبر حسابها بموقع انستجرام، وهي تقف أمام مجموعة الطلاب في مدرسة هاوينكينز في جورجيا، لتلعن عن انضمامها إلى الموسم الرابع من السلسلة.